В Краснодаре две легковушки врезались в стену частного дома
Пользователи социальных сетей сообщают, что в Краснодаре две легковушки врезались в стену частного дома после ДТП. Инцидент произошел в 6:30 на пересечении улиц Буденного и Седина.
В правоохранительных органах подтвердили факт происшествия. В пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару рассказали, что водитель Ravon Gentra при перестроении не заметил Daewoo Nexia, за рулем которого находилась девушка, и допустил столкновение. В происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции и эвакуатор.
Видеозапись инцидента доступна по ссылке.
В правоохранительных органах подтвердили факт происшествия. В пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару рассказали, что водитель Ravon Gentra при перестроении не заметил Daewoo Nexia, за рулем которого находилась девушка, и допустил столкновение. В происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции и эвакуатор.
Видеозапись инцидента доступна по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин