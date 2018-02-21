Ким Кардашьян без нижнего прошлась по Лос-Анджелесу
Ким Кардашьян прошла по улицам Лос-Анджелеса без нижнего белья. Модель разместила в Instagram фото, на котором заметно отсутствие бюстгальтера.
Она появилась на улице в облегающей майке и просторных штанах коричневого цвета. Образ дополнили туфли бежевого цвета. Поклонники обратили внимание не на сочетание элементов наряда, а на почти выставленную напоказ грудь.
Многие отметили, что на солнце майка просвечивала и публика смогла рассмотреть бюст знаменитости. Поклонники оставили под публикацией Ким Кардашьян сообщения с комплиментами.
Она появилась на улице в облегающей майке и просторных штанах коричневого цвета. Образ дополнили туфли бежевого цвета. Поклонники обратили внимание не на сочетание элементов наряда, а на почти выставленную напоказ грудь.
Многие отметили, что на солнце майка просвечивала и публика смогла рассмотреть бюст знаменитости. Поклонники оставили под публикацией Ким Кардашьян сообщения с комплиментами.
Автор: Валерий Антонов