Ученые нашли механизм самоуничтожения раковых опухолей и метастаз
Ученые из Университета Нотр-Дам в США нашли первый в мире механизм самоуничтожения раковых опухолей и метастаз. Новый метод скоро начнут использовать для лечения онкобольных. Материалы исследования появились в издании MedicalXpress.
Ученые выяснили, что белковый фермент RIPK1, задействованный в клеточном некрозе, блокирует рост злокачественных опухолей, уменьшая количество митохондрий, заряжающих энергией метаболизм. Процесс провоцирует начало окислительного стресса, создающего большие объемы активного кислорода, нарушающего ДНК, липиды и белки. В такой ситуации начинается контролируемая клеточная гибель.
Ученые считают, что апоптоз можно индуцировать в момент, когда клетки эпителия, покрывающие внутренние органы, отделяются от межклеточных белков. Пока механизм работает, но со временем раковые клетки могут выработать к нему устойчивость.
Ранее исследователи назвали причину появления рака.
Ученые выяснили, что белковый фермент RIPK1, задействованный в клеточном некрозе, блокирует рост злокачественных опухолей, уменьшая количество митохондрий, заряжающих энергией метаболизм. Процесс провоцирует начало окислительного стресса, создающего большие объемы активного кислорода, нарушающего ДНК, липиды и белки. В такой ситуации начинается контролируемая клеточная гибель.
Ученые считают, что апоптоз можно индуцировать в момент, когда клетки эпителия, покрывающие внутренние органы, отделяются от межклеточных белков. Пока механизм работает, но со временем раковые клетки могут выработать к нему устойчивость.
Ранее исследователи назвали причину появления рака.
Автор: Джанабилова Татьяна П