Meizu X2 получит SoC Snapdragon 845 при цене в 475 долларов
Смартфон Meizu X2 обзаведется топовым процессором Snapdragon 845 и поступит на рынок с ценником 473 доллара. Об этом в среду, 21 февраля, рассказал вице-президент технологической компании Meizu Ли Нан. Реализация девайса стартует в конце нынешнего года.
По словам инсайдеров, Meizu X2 получит топовые технические параметры. Соотношение сторон дисплея составит 18:9, о разрешении пока ничего не говорится. Не исключается, что на задней панели производитель размесит дополнительный экран.
Ли Нан добавил, что в начале марта компания также покажет смартфон Meizu E3, который поступит на рынок с топовыми характеристиками по приемлемой цене. «Сердцем» смартфона выступит Snapdragon 660 с питанием Smartisan Nuts Pro 2. Возможно, аппаратной основой выступит и чипсет MediaTek Helio P70.
По словам инсайдеров, Meizu X2 получит топовые технические параметры. Соотношение сторон дисплея составит 18:9, о разрешении пока ничего не говорится. Не исключается, что на задней панели производитель размесит дополнительный экран.
Ли Нан добавил, что в начале марта компания также покажет смартфон Meizu E3, который поступит на рынок с топовыми характеристиками по приемлемой цене. «Сердцем» смартфона выступит Snapdragon 660 с питанием Smartisan Nuts Pro 2. Возможно, аппаратной основой выступит и чипсет MediaTek Helio P70.
Автор: Валерия Орлова