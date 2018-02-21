Новый кроссовер Honda Pilot прошел первые тест-драйвы на дорогах
Новый кроссовер Honda Pilot 2018 года проходит первые тест-драйвы на дорогах, во время каких специалисты исследуют достоинства, а также недоработки и недостатки модели. Эксперты отмечают отличные результаты при достаточно небольшой анонсируемой стоимости автомобиля.
Компания Honda приступила к обновлению модели Pilot еще в прошлом году, планируя сделать доступный семиместный кроссовер с обилием всевозможных функций и технологий. На данный момент многие специалисты признают, что автомобиль может стать лучшим представителем своего сегмента и завоевать еще большую популярность в мире. По предварительным данным, размеры составят примерно 5 метров в длину, 2 метра в ширину, с клиренсом от 18 до 22 сантиметров. Автомобиль будет оснащаться полным приводом All Wheels Drive и 4 Wheels Drive с автоматической коробкой передач и бензиновым мотором V6 на 3,5 литра от 280 лошадиных сил. Разгоняться до сотни Pilot сможет за 6.9 секунд.
Внешний вид порадует любителей изысканного дизайна улучшенными фарами и формой кузова с лучшими аэродинамическими свойствами, а также очень вместительным багажником. В интерьере больших изменений не следует ожидать, салон просторный, практичный с отличным технологичным оснащением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Не доработан пока сенсорный дисплей, который вызвал негативные эмоции у специалистов тестирующих автомобиль. Однако усовершенствованы системы экономии топлива и безопасности, что позволяет уверенно чувствовать себя за рулем Honda Pilot.
Также представители компании сообщают о том что цены на модель будут стартовать от 32 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.
Компания Honda приступила к обновлению модели Pilot еще в прошлом году, планируя сделать доступный семиместный кроссовер с обилием всевозможных функций и технологий. На данный момент многие специалисты признают, что автомобиль может стать лучшим представителем своего сегмента и завоевать еще большую популярность в мире. По предварительным данным, размеры составят примерно 5 метров в длину, 2 метра в ширину, с клиренсом от 18 до 22 сантиметров. Автомобиль будет оснащаться полным приводом All Wheels Drive и 4 Wheels Drive с автоматической коробкой передач и бензиновым мотором V6 на 3,5 литра от 280 лошадиных сил. Разгоняться до сотни Pilot сможет за 6.9 секунд.
Внешний вид порадует любителей изысканного дизайна улучшенными фарами и формой кузова с лучшими аэродинамическими свойствами, а также очень вместительным багажником. В интерьере больших изменений не следует ожидать, салон просторный, практичный с отличным технологичным оснащением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Не доработан пока сенсорный дисплей, который вызвал негативные эмоции у специалистов тестирующих автомобиль. Однако усовершенствованы системы экономии топлива и безопасности, что позволяет уверенно чувствовать себя за рулем Honda Pilot.
Также представители компании сообщают о том что цены на модель будут стартовать от 32 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.
Автор: Тригуб Сергей