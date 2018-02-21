СМИ: Под Челябинском после отбоя в интернате устраивали жуткие оргии
Под Челябинском после отбоя в интернате для детей устраивали жуткие оргии. К изнасилованиям воспитанников могут быть причастны сотрудники учреждения. Сведения со ссылкой на источник появились в местных СМИ.
Сообщается, после отбоя воспитатели, являющиеся супругами, приходили в спальню для мальчиков и прилюдно занимались сексом. Потом детей будили, мужчина начинал их насиловать, а женщина заставляла ее ласкать. В процессе пара учила более взрослых воспитанников насиловать младших.
Однажды воспитатели заставили группу детей повалить 8-летнюю девочку на пол и имитировать секс с попавшимися под руку предметами. Девочку забрали в приемную семью, поэтому установить ее личность не представляется возможным.
Иногда детей передавали 51-летнему мужчине, вывозившему их на рыбалку. Известно, что сотрудники интерната получали за услугу денежное вознаграждение.
Об инциденте стало известно в январе, когда усыновленные мальчики от 10 до 14 лет шокировали приемных родителей жуткими историями. В одной семье детей даже застукали за занятием сексом.
Ранее в Кузбассе мужчина изнасиловал 25 мальчиков.
Сообщается, после отбоя воспитатели, являющиеся супругами, приходили в спальню для мальчиков и прилюдно занимались сексом. Потом детей будили, мужчина начинал их насиловать, а женщина заставляла ее ласкать. В процессе пара учила более взрослых воспитанников насиловать младших.
Однажды воспитатели заставили группу детей повалить 8-летнюю девочку на пол и имитировать секс с попавшимися под руку предметами. Девочку забрали в приемную семью, поэтому установить ее личность не представляется возможным.
Иногда детей передавали 51-летнему мужчине, вывозившему их на рыбалку. Известно, что сотрудники интерната получали за услугу денежное вознаграждение.
Об инциденте стало известно в январе, когда усыновленные мальчики от 10 до 14 лет шокировали приемных родителей жуткими историями. В одной семье детей даже застукали за занятием сексом.
Ранее в Кузбассе мужчина изнасиловал 25 мальчиков.
Автор: Джанабилова Татьяна П