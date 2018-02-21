На территории «Сколково» создадут первую цифровую подстанцию
На территории «Сколково» будет представлена подстанция «Медведевская» на 110 кВт. Она станет первой использовать цифровой обмен данными, сообщили работники пресс-центра комплекса горхозяйства Москвы.
«Подстанция “Медведевская” будет питающим центром для нового поколения», - отмечается в сообщении Петра Бирюкова, заммэра столицы по вопросам ЖКХ.
Он уточнил, что прежде устройства обменивались данными и с центральным сервером при помощи медных кабелей. После модернизации обмен будет осуществляться при помощи оптоволоконных каналов и современного протокола обмена информацией. Новая технология даст возможность упростить ввод нового оборудования и уменьшить траты на сооружение подстанции.
Отмечается, что всё оборудование подстанции «Медведевская» надежно, безопасно и отличается экологичностью и простотой обслуживания. Как отмечает заммэра, в счет отсутствия выбросов масел и газов вероятность загрязнения окружающей среды сводится к нулю. Технологии энергосбережения дадут возможность использовать тепло, генерируемое трансформаторами в целях отопления строения подстанции. Подстанция обеспечит электроэнергией здания центра «Сколково», который к 2020-му году должен стать местом работы и обучения порядка 50 тысяч человек.
«Подстанция “Медведевская” будет питающим центром для нового поколения», - отмечается в сообщении Петра Бирюкова, заммэра столицы по вопросам ЖКХ.
Он уточнил, что прежде устройства обменивались данными и с центральным сервером при помощи медных кабелей. После модернизации обмен будет осуществляться при помощи оптоволоконных каналов и современного протокола обмена информацией. Новая технология даст возможность упростить ввод нового оборудования и уменьшить траты на сооружение подстанции.
Отмечается, что всё оборудование подстанции «Медведевская» надежно, безопасно и отличается экологичностью и простотой обслуживания. Как отмечает заммэра, в счет отсутствия выбросов масел и газов вероятность загрязнения окружающей среды сводится к нулю. Технологии энергосбережения дадут возможность использовать тепло, генерируемое трансформаторами в целях отопления строения подстанции. Подстанция обеспечит электроэнергией здания центра «Сколково», который к 2020-му году должен стать местом работы и обучения порядка 50 тысяч человек.
Автор: Валерий Антонов