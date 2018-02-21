Chrome начал сокращать чрезмерно длинные ссылки
С новым обновлением браузер Chrome начал сокращать сильно длинные и бесполезные ссылки. Теперь они выглядят в виде URL-ссылки, а не неупорядоченных наборов букв, цифр и разных символов.
Новая функция работает в Chrome 64 при нажатии кнопки «Поделиться» и при ручном копировании ссылки. При этом, нововведение не изменяет сам URL, который направляется получателю, и он сможет перейти именно на ту страницу по ссылке. В случае, если пользователю необходим длинный адрес, то он по-прежнему сможет его отправить, просто скопировав ссылку.
Эксперты указывают на один существенный недостаток нововведения. Так, если ссылка содержит тег, то пользователя могут направить не на всю страницу, а на какой-то ее отдельный элемент.
Ранее сообщалось, что в новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы.
Новая функция работает в Chrome 64 при нажатии кнопки «Поделиться» и при ручном копировании ссылки. При этом, нововведение не изменяет сам URL, который направляется получателю, и он сможет перейти именно на ту страницу по ссылке. В случае, если пользователю необходим длинный адрес, то он по-прежнему сможет его отправить, просто скопировав ссылку.
Эксперты указывают на один существенный недостаток нововведения. Так, если ссылка содержит тег, то пользователя могут направить не на всю страницу, а на какой-то ее отдельный элемент.
Ранее сообщалось, что в новой версии Google Chrome будет встроен блокировщик надоедливой рекламы.
Автор: Сергей Сидорин