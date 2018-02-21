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Алеся Кафельникова разделась и показала свою новую татуировку
Начинающая модель Алеся Кафельникова обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram обнаженную фотографию. На ней она стоит у стены и одной рукой закрывает грудь. До пояса на теле девушки ничего не надето.

Алеся Кафельникова разделась и показала свою новую татуировку


В свои 19 лет Кафельникова является едва ли не популярнее своего отца. К слову, Евгений Кафельников – знаменитый российский теннисист.

В прошлом году девушка сильно поругалась со своим отцом, после чего оказалась в реанимационном отделении из-за передозировки наркотическими веществами. Чуть позже, когда рассталась с бойфрендом, она приняла решение отправиться в рехаб.

Недавно в микроблоге Кафельниковой появилась фотография, на которой она стоит боком к камере топлес. Раздевшись, дочь теннисиста решила показать общественности новую татуировку, на которой изображена лиса. Она находится на правой лопатке девушки. На низ звезда интернета надела короткую юбку. Поклонники сделали вывод, что жизнь Кафельниковой постепенно налаживается.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:32
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