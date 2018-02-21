Эвелина Бледанс показала шубку на голом теле
Эвелина Бледанс показала белую шубку на роскошном голом теле. Соответствующий пост актриса разместила в своей Instagram-ленте.
Бледанс порадовала подписчиков, количество которых перевалило за миллион, новым откровенным снимком. На фото звезда предстала в образе роковой красотки, скрывающей под меховой накидкой идеальную фигуру. Некоторые участки тела артистка то ли случайно, то ли намеренно, не скрыла, показав часть груди. В комментарии появилась надпись с призывом к действиям: "Просыпайтесь! Любите! Хотите! Давайте! И главное - не скучайте!".
Многие пользователи написали, что хотели бы вступить в сексуальные отношения с Бледанс, но нашлись и те, кому пост не понравился: "Началось, и эта оголяется. Что интересно мы завтра увидим?"
Ранее Бледанс показала прозрачное платье.
Бледанс порадовала подписчиков, количество которых перевалило за миллион, новым откровенным снимком. На фото звезда предстала в образе роковой красотки, скрывающей под меховой накидкой идеальную фигуру. Некоторые участки тела артистка то ли случайно, то ли намеренно, не скрыла, показав часть груди. В комментарии появилась надпись с призывом к действиям: "Просыпайтесь! Любите! Хотите! Давайте! И главное - не скучайте!".
Многие пользователи написали, что хотели бы вступить в сексуальные отношения с Бледанс, но нашлись и те, кому пост не понравился: "Началось, и эта оголяется. Что интересно мы завтра увидим?"
Ранее Бледанс показала прозрачное платье.
Автор: Джанабилова Татьяна П