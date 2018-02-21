В Пензе осудили подростка, который сломал руку полицейскому
В Пензе к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года осудили 17-летнего подростка, который сломал руку полицейскому. Его признали виновным в применении насилия в отношения представителя власти.
По данным следствия, в ночь с 3 на 4 ноября прошлого года осужденный вместе с друзьями устроил шумную вечеринку в квартире в доме по улице Ленинградской. Утром соседи вызвали полицейских. Правоохранители пытались забрать парня с собой в отделение, но тот начал сопротивляться и ударил полицейского по руке. В результате чего у него оказалась поломана кисть правой руки.
В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что после инцидента подростка поставили на учет в комнату по делам несовершеннолетних. На данный момент приговор не вступил в законную силу, его могут обжаловать стороны конфликта.
По данным следствия, в ночь с 3 на 4 ноября прошлого года осужденный вместе с друзьями устроил шумную вечеринку в квартире в доме по улице Ленинградской. Утром соседи вызвали полицейских. Правоохранители пытались забрать парня с собой в отделение, но тот начал сопротивляться и ударил полицейского по руке. В результате чего у него оказалась поломана кисть правой руки.
В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что после инцидента подростка поставили на учет в комнату по делам несовершеннолетних. На данный момент приговор не вступил в законную силу, его могут обжаловать стороны конфликта.
Автор: Сергей Сидорин