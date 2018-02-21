В Старвропольском крае охотившийся на крысу мужчина случайно застрелил сторожа
В Ставропольском крае мужчина, который охотился на крысу, случайно застрелил сторожа. Инцидент был зафиксирован на территории Буденновского района на прошедших выходных, 17 февраля. Об этом сообщили представители СК РФ.
В отношении местного жителя начато уголовное делопроизводство, его подозревают в причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что 39-летний обвиняемый решил отправиться на охоту и пошел к пруду сельскохозяйственного производственного «Новостародубский». Там он подстрелил крысу. После произведения первого удачного выстрела мужчина забыл поставить свое оружие на предохранитель.
Охотник случайно нажал на спусковой крючок и ружье сработало. В результате пуля попала с 27-летнего молодого человека, сотрудника кооператива, сторожившего территорию у пруда. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
На данный момент охотник задержан, его оружие изъято и отправлено на экспертизу. Следственные мероприятия по факту случившегося продолжаются.
В отношении местного жителя начато уголовное делопроизводство, его подозревают в причинении смерти по неосторожности. Следствие установило, что 39-летний обвиняемый решил отправиться на охоту и пошел к пруду сельскохозяйственного производственного «Новостародубский». Там он подстрелил крысу. После произведения первого удачного выстрела мужчина забыл поставить свое оружие на предохранитель.
Охотник случайно нажал на спусковой крючок и ружье сработало. В результате пуля попала с 27-летнего молодого человека, сотрудника кооператива, сторожившего территорию у пруда. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
На данный момент охотник задержан, его оружие изъято и отправлено на экспертизу. Следственные мероприятия по факту случившегося продолжаются.
Автор: Валерия Орлова