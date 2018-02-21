В Будапеште начались съемки биографического фильма о Марии Складовской-Кюри
В Будапеште начались съемки биографического фильма «Радиоактивно», рассказывающего о легендарной женщине-ученом Марии Складовской-Кюри. В американском еженедельнике Variety говорится, что режиссировать киноленту будет Маржан Сатрапи, написавшая известный графический роман о иранском подростке «Персеполис».
Роль выдающейся ученой досталась Розамунд Пайк. Сценарий написан Джеком Торном, отталкивающимся от графического романа Лорена Реднисса. Продюсировать фильм будут Тим Беван, Эрик Феллнер, а также Пол Уэбстер. Финансированием и производством картины займется известная американская компания Amazon Prime Video при участии студии Studiocanal.
Режиссер утверждает, что кинолента продемонстрирует не просто биографию известной личности, а детально покажет все нюансы совершенного ею открытия, личностные переживания и взаимоотношения с супругом.
Мария Складовская-Кюри является ярким представителем ученых физико-химических наук, которая не смотря на наносимый себе вред общими с супругом Пьером Кюри усилиями, открыли особенности радиоактивного воздействия. Складовская была дважды награждена Нобелевской премией по физике и химии.
Роль выдающейся ученой досталась Розамунд Пайк. Сценарий написан Джеком Торном, отталкивающимся от графического романа Лорена Реднисса. Продюсировать фильм будут Тим Беван, Эрик Феллнер, а также Пол Уэбстер. Финансированием и производством картины займется известная американская компания Amazon Prime Video при участии студии Studiocanal.
Режиссер утверждает, что кинолента продемонстрирует не просто биографию известной личности, а детально покажет все нюансы совершенного ею открытия, личностные переживания и взаимоотношения с супругом.
Мария Складовская-Кюри является ярким представителем ученых физико-химических наук, которая не смотря на наносимый себе вред общими с супругом Пьером Кюри усилиями, открыли особенности радиоактивного воздействия. Складовская была дважды награждена Нобелевской премией по физике и химии.
Автор: Богданова Ярослава