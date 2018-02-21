В Санкт-Петербурге иномарка съехала в подземку и каталась по станции
21 февраля в Санкт-Петербурге иномарка SsangYong съехала в подземку и каталась по станции «Московская». Очевидцы делятся впечатлениями в соцсетях.
Сообщается, корейский кроссовер по лестнице скатился вниз и встал в проходе, не давая людям попасть на станцию. Когда собралась толпа, водитель стал ездить по кругу. К счастью, никто не пострадал.
В 11:45 свидетели доложили об инциденте в экстренные службы. К станции прибыли полицейские, врачи, пожарные. 30-летнего водителя арестовали. Сейчас ведутся работы по эвакуации транспортного средства.
Ранее в Северной столице иномарка протаранила остановку.
Сообщается, корейский кроссовер по лестнице скатился вниз и встал в проходе, не давая людям попасть на станцию. Когда собралась толпа, водитель стал ездить по кругу. К счастью, никто не пострадал.
В 11:45 свидетели доложили об инциденте в экстренные службы. К станции прибыли полицейские, врачи, пожарные. 30-летнего водителя арестовали. Сейчас ведутся работы по эвакуации транспортного средства.
Ранее в Северной столице иномарка протаранила остановку.
Автор: Джанабилова Татьяна П