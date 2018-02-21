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Основатель Amazon начал строить часы на 10 тысяч лет работы
Джефф Безос, основатель Amazon, приступил к строительству часов, которые проработают в течение 10 тысяч лет. Сооружением инструмента занимается НКО Long Now Foundation. Проект начал работать в 2011-м году, а глава торговой площадки инвестировал в разработку $42 млн. Предприниматель обозначил часы как «символ долгосрочного мышления».

Основатель Amazon начал строить часы на 10 тысяч лет работы


«США перестанут существовать, но не эти часы. Цивилизации станут возникать и пропадать, изобретут новые системы управления. Вы не сможете представить мир далекого будущего, а часы смогут его увидеть», - отмечает Безос.

Собственное участие в этом проекте миллиардер пояснил желанием оставить послание для потомков. В Twitter он разместил видео с места строительства. Согласно его словам, жители Земли из будущего, найдя эти часы, смогут понять, что предки задумывались об оставлении для них наследия. При этом основатель Amazon признал, что многих они могут озадачить.

«В 4000-м году они могут посмотреть на эти часы и задуматься: какого черта они соорудили это?» — отметил он.

Сами часы разместят внутри горы в западной части Техаса. На вебсайте Long Now Foundation отмечается, что они станут играть мелодии, ни одна из которых не будет повторяться ни разу в течение 10 тысяч лет. Создатели проекта выразили надежду, что в будущем подобные устройства смогут создать во всем мире. Автором разработки является инженер-программист Дэнни Хиллис. Идея создания подобных часов появилась у него в 1995-м году. Создание The Long Now Foundation смогло стать реальностью только после прихода в проект Безоса.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 14:16
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