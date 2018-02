Основатель Amazon начал строить часы на 10 тысяч лет работы

, - отмечает Безос.Собственное участие в этом проекте миллиардер пояснил желанием оставить послание для потомков. В Twitter он разместил видео с места строительства. Согласно его словам, жители Земли из будущего, найдя эти часы, смогут понять, что предки задумывались об оставлении для них наследия. При этом основатель Amazon признал, что многих они могут озадачить.— отметил он.Сами часы разместят внутри горы в западной части Техаса. На вебсайте Long Now Foundation отмечается, что они станут играть мелодии, ни одна из которых не будет повторяться ни разу в течение 10 тысяч лет. Создатели проекта выразили надежду, что в будущем подобные устройства смогут создать во всем мире. Автором разработки является инженер-программист Дэнни Хиллис. Идея создания подобных часов появилась у него в 1995-м году. Создание The Long Now Foundation смогло стать реальностью только после прихода в проект Безоса.