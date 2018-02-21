KIA привезет в Россию флагманский седан K900 нового поколения
Компания KIA Motors решила раскрыть первые сведения о рестайлинговом флагманском седане K900 второго поколения. Автомобиль будет представлен в 2018 году, продажи станут осуществляться, в том числе, на территории России.
Планируется, что седан K900 можно приобрести во втором квартале нынешнего года. Сведения о точном сроке выхода будут объявлены позже.
Второе поколение KIA K900 создавали сотрудники Центра Стиля компании в Корее и США. Сборка транспортного средства станет осуществляться на родине производителя. Автомобиль будет отличаться просторным салоном, современным элегантным стилем, высочайшим уровнем комфорта пассажиров и водителя.
Для отделки разработчики выбрали материалы, соответствующие понятиям самой настоящей роскоши. Максимальную защиту обеспечивают новейшие технологии активной и пассивной безопасности. Стоимость KIA K900 и комплектации авто станут известны ближе к старту продаж.
Планируется, что седан K900 можно приобрести во втором квартале нынешнего года. Сведения о точном сроке выхода будут объявлены позже.
Второе поколение KIA K900 создавали сотрудники Центра Стиля компании в Корее и США. Сборка транспортного средства станет осуществляться на родине производителя. Автомобиль будет отличаться просторным салоном, современным элегантным стилем, высочайшим уровнем комфорта пассажиров и водителя.
Для отделки разработчики выбрали материалы, соответствующие понятиям самой настоящей роскоши. Максимальную защиту обеспечивают новейшие технологии активной и пассивной безопасности. Стоимость KIA K900 и комплектации авто станут известны ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова