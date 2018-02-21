Mail.ru Group будет показывать нацеленную на психотипы пользователей рекламу
Компания Mail.ru Group намерена демонстрировать рекламный контент исходя из психотипов пользователей, на основе модели BIG5 (OCEAN). Учитывая все характеристики и интересы целевой аудитории, разработчики смогут в полной мере удовлетворять запросы клиентов, подбирая для них соответственные маркетинговые материалы.
Использование такого инструмента позволит предлагать персонифицированные предложения с повышенной эффективностью рекламной коммуникации. Одной из первых была протестирована продукция бренда Dove, компанией рекламодателем Unilever, при поддержке Initiative. Статистика исследований показала отличные результаты и высокие показатели эффективности. По словам представителей фирмы, такая улучшенная система будет применяться и для других товаров, потому как позволит рекламировать продукцию в лучших аспектах для многих психотипов клиентов.
Для исследования и формирования обучающей выборки, департамент Big Data Mail.ru совместно с Research.Mail.ru опросили огромное количество пользователей различных социальных сетей, вследствие чего определили психотипы людей. На основании результатов, всех разделили на пять сегментов выраженных пяти черт модели BIG5: сознательность, экстраверсия, открытость опыту, нейротизм и доброжелательность. Методом машинного обучения были построены системы определения психотипов пользователей исходя из их интересов и поведения в интернете.
Эксперты отмечают такое нововведение полезным и качественным, используя рекламные материалы как помощь, а не надоедливую и ненужную информацию. Рекламодателям в тоже время будет предоставляться доступ к сегментам психотипов пользователей в неограниченном количестве, сообщают представители Mail.ru Group.
Использование такого инструмента позволит предлагать персонифицированные предложения с повышенной эффективностью рекламной коммуникации. Одной из первых была протестирована продукция бренда Dove, компанией рекламодателем Unilever, при поддержке Initiative. Статистика исследований показала отличные результаты и высокие показатели эффективности. По словам представителей фирмы, такая улучшенная система будет применяться и для других товаров, потому как позволит рекламировать продукцию в лучших аспектах для многих психотипов клиентов.
Для исследования и формирования обучающей выборки, департамент Big Data Mail.ru совместно с Research.Mail.ru опросили огромное количество пользователей различных социальных сетей, вследствие чего определили психотипы людей. На основании результатов, всех разделили на пять сегментов выраженных пяти черт модели BIG5: сознательность, экстраверсия, открытость опыту, нейротизм и доброжелательность. Методом машинного обучения были построены системы определения психотипов пользователей исходя из их интересов и поведения в интернете.
Эксперты отмечают такое нововведение полезным и качественным, используя рекламные материалы как помощь, а не надоедливую и ненужную информацию. Рекламодателям в тоже время будет предоставляться доступ к сегментам психотипов пользователей в неограниченном количестве, сообщают представители Mail.ru Group.
Автор: Тригуб Сергей