Дана Борисова приобрела секс-зависимость
Дана Борисова, окончательно избавившись от тяги к запрещенным препаратам, приобрела секс зависимость. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал SUPER.
В распоряжении журналистов оказалась переписка в What'sApp, в которой якобы Борисовой общается с мужчиной из Владикавказа. В тексте телеведущая предлагает приятелю и его другу олигарху по-тихому заняться сексом, а потом пригласить их друзей, чтобы она осталась для на три.
Свои услуги Борисова сначала оценила в 4000 долларов, но потом снизила цену на 50%. Знаменитость рассказала, что готова на все, а если ее очень хорошо попросить, можно подтолкнуть и к анальному сексу.
Ранее Борисова опровергла слухи о новом срыве.
В распоряжении журналистов оказалась переписка в What'sApp, в которой якобы Борисовой общается с мужчиной из Владикавказа. В тексте телеведущая предлагает приятелю и его другу олигарху по-тихому заняться сексом, а потом пригласить их друзей, чтобы она осталась для на три.
Свои услуги Борисова сначала оценила в 4000 долларов, но потом снизила цену на 50%. Знаменитость рассказала, что готова на все, а если ее очень хорошо попросить, можно подтолкнуть и к анальному сексу.
Ранее Борисова опровергла слухи о новом срыве.
Автор: Джанабилова Татьяна П