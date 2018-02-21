За одну ночь модель Эмили Ратаковски выложила 4 фото топлес
В течение одной ночи Ратаковски опубликовала в Instagram 4 фотоснимка топлес. Модель 26 лет попала на обложку глянца Vanity Fair. Из 5-ти фото, сделанных во время эксклюзивной фотосессии, только один не был сделан топлес. Каждое фото собрало более 500 тысяч отметок «Нравится».
У фотоблога знаменитости свыше 16 млн подписчиков. Не так давно звезда сообщила, что намного комфортнее ощущает себя в обнаженном виде. Помимо этого, Эмили Ратаковски считает себя примером для подражания - «настоящим супергероем».
«Мне нравится самостоятельно принимать все решения. Я живу по собственным правилам... Чувствую себя максимально комфортно, когда голая дома — ты этому удивлён?» - отмечает модель в комментарии.
У фотоблога знаменитости свыше 16 млн подписчиков. Не так давно звезда сообщила, что намного комфортнее ощущает себя в обнаженном виде. Помимо этого, Эмили Ратаковски считает себя примером для подражания - «настоящим супергероем».
«Мне нравится самостоятельно принимать все решения. Я живу по собственным правилам... Чувствую себя максимально комфортно, когда голая дома — ты этому удивлён?» - отмечает модель в комментарии.
Автор: Валерий Антонов