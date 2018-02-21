Сеть магазинов предложила увозить женщин в лес за плохие подарки
Сотрудники сети магазинов бытовой техники DNS опубликовали в Сети рекламный ролик, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В видео говориться, что мужчины должны отвозить женщин в лес со связанными руками, если они преподнесут плохой подарок своего возлюбленному.
В рекламе показывается, как представительницы слабого пола роют ямы, в которые впоследствии выбрасываются непонравившиеся презенты – предметы одежды. Затем женщинам предлагается отправиться в магазины DNS, чтобы выбрать действительно стоящие «мужские» подарки.
Ролик вызвал шквал негодования у пользователей социальных сетей. Одни высказались, что реклама является самой настоящей «пропагандой насилия».
В рекламе показывается, как представительницы слабого пола роют ямы, в которые впоследствии выбрасываются непонравившиеся презенты – предметы одежды. Затем женщинам предлагается отправиться в магазины DNS, чтобы выбрать действительно стоящие «мужские» подарки.
Ролик вызвал шквал негодования у пользователей социальных сетей. Одни высказались, что реклама является самой настоящей «пропагандой насилия».
Автор: Валерия Орлова