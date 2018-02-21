В Якутии в тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием-137
В Департаменте природно-ресурсного регулирования Якутии сообщили, что в тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием-137. В ведомстве отметили, что вещество не представляет никакой угрозы.
Ящик с цезием выпал из поврежденного грузового отсека автомобиля и его сразу же подобрал другой водитель, который доставил груз на продовольственную базу. На место выехали правоохранители. Убедившись в том, что ящик цел, они изъяли его.
По словам директор департамента природно-ресурсного регулирования Владимир Галуза, контейнер очень крепкий и, чтобы его разбить, нужно очень постараться. Он отметил, что ящик находился без присмотра очень короткое время и директор предприятия, на которое его везли, сделал все для нахождения груза.
В Роспотребнадзоре замерили окружающую среду и убедились, что уровень радиационного загрязнения не превышен. Никакой угрозы для населения нет.
Ящик с цезием выпал из поврежденного грузового отсека автомобиля и его сразу же подобрал другой водитель, который доставил груз на продовольственную базу. На место выехали правоохранители. Убедившись в том, что ящик цел, они изъяли его.
По словам директор департамента природно-ресурсного регулирования Владимир Галуза, контейнер очень крепкий и, чтобы его разбить, нужно очень постараться. Он отметил, что ящик находился без присмотра очень короткое время и директор предприятия, на которое его везли, сделал все для нахождения груза.
В Роспотребнадзоре замерили окружающую среду и убедились, что уровень радиационного загрязнения не превышен. Никакой угрозы для населения нет.
Автор: Сергей Сидорин