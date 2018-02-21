В Калининграде двое детей пострадали при столкновении Hyindai и Volkswagen
20 февраля, около 08:00, в Калининграде двое детей пострадали при столкновении Hyindai и Volkswagen. Сведения о ДТП, произошедшем на улице Суворова, предоставили в областном УМВД.
Сообщается, 45-летний мужчина, управлявший корейским автомобилем, совершая поворот налево, нарушил ПДД и не уступил дорогу транспортному средству, передвигавшемуся по встречной полосе. Водитель Volkswagen не успел среагировать. Двое 9-летних детей, находящихся в салоне Hyindai, с различными травмами доставлены в медучреждение. Детали инцидента устанавливают специалисты.
Ранее в Калининграде загорелся Volkswagen.
Сообщается, 45-летний мужчина, управлявший корейским автомобилем, совершая поворот налево, нарушил ПДД и не уступил дорогу транспортному средству, передвигавшемуся по встречной полосе. Водитель Volkswagen не успел среагировать. Двое 9-летних детей, находящихся в салоне Hyindai, с различными травмами доставлены в медучреждение. Детали инцидента устанавливают специалисты.
Ранее в Калининграде загорелся Volkswagen.
Автор: Джанабилова Татьяна П