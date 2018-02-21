«Саратовские авиалинии» сокращают программу полетов
«Саратовские авиалинии» объявили о сокращении своей программы полетов. Руководство перевозчика отменило все вылеты по рейсам Курск - Москва и Курск - Санкт-Петербург.
По сообщениям СМИ, жителям Курска, которые в ближайший месяц планировали отправиться по указанным авиалиниям, придется искать иные способы попасть в столицу.
Отмечается, что в соответствии с инициативой руководства авиакомпании «Саратовские авиалинии», рейсы по данным направлениям перестанут функционировать на осенне-зимний период. Последний завершается спустя неделю, однако специалисты предположили, что в течение ближайшего месяца возобновление рейсов из Курска не произойдет. Причиной отмены рейсов оказалась авария лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», которая унесла жизни свыше 70 человек.
По сообщениям СМИ, жителям Курска, которые в ближайший месяц планировали отправиться по указанным авиалиниям, придется искать иные способы попасть в столицу.
Отмечается, что в соответствии с инициативой руководства авиакомпании «Саратовские авиалинии», рейсы по данным направлениям перестанут функционировать на осенне-зимний период. Последний завершается спустя неделю, однако специалисты предположили, что в течение ближайшего месяца возобновление рейсов из Курска не произойдет. Причиной отмены рейсов оказалась авария лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», которая унесла жизни свыше 70 человек.
Автор: Валерий Антонов