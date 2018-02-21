Старейшего футболиста России арестовали по подозрению в организации убийства
Владимир Тумаев, старейший профессиональный футболист России, задержан в Ижевске. Его подозревают в организации убийства. Сведениями делятся ИА «Удмуртия».
Тумаев принимал участие в официальных футбольных матчах чемпионата России. В 2005 году спортсмен попал в Книг рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в РФ. На момент проведения матча ему исполнилось 59 лет.
Сейчас спортсмен занимается бизнесом, сотрудники правоохранительных органов подозревают его в организации заказного убийства, совершенного группой лиц по сговору. В случае доказательства его вины футболисту грозит 20 лет тюрьмы.
Тумаев принимал участие в официальных футбольных матчах чемпионата России. В 2005 году спортсмен попал в Книг рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в РФ. На момент проведения матча ему исполнилось 59 лет.
Сейчас спортсмен занимается бизнесом, сотрудники правоохранительных органов подозревают его в организации заказного убийства, совершенного группой лиц по сговору. В случае доказательства его вины футболисту грозит 20 лет тюрьмы.
Автор: Валерия Орлова