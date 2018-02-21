Прокатившийся по станции метро в Санкт-Петербурге водитель прокомментировал свои действия
Мужчина, который на своем автомобиле SsangYong спустился в метро и прокатился по станции в Санкт-Петербурге, прокомментировал случившееся. По его словам, он хотел проверить, влезет ли машина в переход или нет. Такая информация появилась в СМИ.
Сам мужчина является уроженцем Ярославля. Имеются сведения, что он состоит на учете в психдиспансере. От его действий по проверке пропускной способности перехода никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Северной столице корейский кроссовер скатился вниз по лестнице и загородил проход, не давая пассажирам попасть на станцию. Когда собралась толпа людей, 55 летний водитель начал осуществлять движение по кругу.
Около полудня о дебошире доложили в экстренные службы. На место инцидента прибыли пожарные, полицейские и медики. Специалисты начали проводить работы по эвакуации автомобиля.
Сам мужчина является уроженцем Ярославля. Имеются сведения, что он состоит на учете в психдиспансере. От его действий по проверке пропускной способности перехода никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Северной столице корейский кроссовер скатился вниз по лестнице и загородил проход, не давая пассажирам попасть на станцию. Когда собралась толпа людей, 55 летний водитель начал осуществлять движение по кругу.
Около полудня о дебошире доложили в экстренные службы. На место инцидента прибыли пожарные, полицейские и медики. Специалисты начали проводить работы по эвакуации автомобиля.
Автор: Валерия Орлова