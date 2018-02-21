В Facebook появятся 3D-публикации изображений
В Facebook появятся 3D-публикации. Компания проводит тестирование нового формата постов-изображений. Предположительно, данный функционал станет новым маркетинговым шагом. Механизм позволяет загружать 3-мерные изображения и вращать их при просмотре.
Компания обеспечила поддержку файлов в формате glTF 2.0. Снимки реагируют на движение указателя мыши или пальцев, что позволяет вращать 3D-публикацию. Для этого компания готовится обновить свои инструменты Graph API и Open Graph. По словам представителей Facebook, это окажет большое значение на маркетинговые стратегии ресурса.
Помимо этого отмечается, что соцсеть станет работать над партнерским соглашением в целях интеграции 3D-изображений, созданных при помощи сторонних приложений. В частности, не исключается вероятность, что в числе первых партнёров окажется Sony. В этом случае для пользователей станет доступна опция загрузки 3-мерных снимков, созданных в 3D Creator.
Компания обеспечила поддержку файлов в формате glTF 2.0. Снимки реагируют на движение указателя мыши или пальцев, что позволяет вращать 3D-публикацию. Для этого компания готовится обновить свои инструменты Graph API и Open Graph. По словам представителей Facebook, это окажет большое значение на маркетинговые стратегии ресурса.
Помимо этого отмечается, что соцсеть станет работать над партнерским соглашением в целях интеграции 3D-изображений, созданных при помощи сторонних приложений. В частности, не исключается вероятность, что в числе первых партнёров окажется Sony. В этом случае для пользователей станет доступна опция загрузки 3-мерных снимков, созданных в 3D Creator.
Автор: Валерий Антонов