Рэперам не понравился призыв Игоря Матвиенко запретить хип-хоп

Согласно публикациям в социальных сетях, все признали хип-хоп самым популярным жанром в музыке, обогнавшим за достаточно небольшое время поп-музыку. На данный момент огромное количество реперов представляют обществу материалы различного формата и смысловой нагрузки, иногда выходящие за рамки цензуры. По мнению многих представителей рэп культуры, полный запрет на хип-хоп только улучшит интерес и вызовет еще большую популярность. По сообщениям экспертов, такие реперы, как Тимати, Баста и Оксимирон способны собирать миллионы фанатов на своих концертах, при этом не были взяты во внимание множественные клипы и диски, выпускаемые артистами.Артем Бровков, солист известной группы KREC заявил, что есть много разновидностей рэпа, которые ему нравятся, но хватает и негативных направлений без смысла. Изначально, по словам музыканта, рэп был душевным и лирическим, впоследствии переходящим к популярным в мире темам денег, дорогой жизни, обнаженных девушек и наркотиков, что и может вызывать критику со стороны множества людей. Но на данный момент практически во всех жанрах затрагиваются такие темы, и тогда нужно запрещать все и сразу, где есть одно упоминание об алкоголе, сигаретах и прочем, упоминается в публикации солиста в микроблоге.Игорь Матвиенко немного позже объяснил свое заявление беспокойством по будущему музыки, и призвал перенять опыт Китая по запретам такого типа, а также отличать хорошую музыку и творчество в первую очередь начиная с себя, и предлагая друзьям к прослушиванию.