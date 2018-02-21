Тату-мастер из Ростова-на-Дону обвинен в изнасиловании нескольких девушек
По данным Следственного комитета России в Ростовской области, в суд поступило уголовное дело касательно обвиняемого в нескольких изнасилованиях девушек работника салона-тату из Ростова-на-Дону. Следствие предположило, что в ноябре 2016 года преступник познакомился с девушкой не достигшей совершеннолетнего возраста путем переписки в Сети, после позвал ее в салон-тату под предлогом сделать татуировку.
Когда она пришла, злоумышленник изнасиловал девушку, а в случае если она откажется от повторного контакта, пригрозил физической расправой. Познакомившись в июне 2017 года с очередной 16-летней местной жительницей, таким же способом он обманул ее выдавая себя за пластического хирурга, предложив поработать управляющей. При встрече, он надругался над девушкой. В июле этого же года преступник таким обманным путем, под вышеупомянутым предлогом надругался еще над двумя девушками.
Из информации Следственного комитета стало известно, что злоумышленник принуждал всех девушек писать расписки свидетельствующие о «добровольном приношении себя ему в собственность». Документ подкреплялся кровавым отпечатком пальца.
На данный момент в наличии следствия есть необходимое количество доказательств с заключением о обвинении задержанного в пяти изнасилованиях, четыре из которых несовершеннолетних девушек.
Когда она пришла, злоумышленник изнасиловал девушку, а в случае если она откажется от повторного контакта, пригрозил физической расправой. Познакомившись в июне 2017 года с очередной 16-летней местной жительницей, таким же способом он обманул ее выдавая себя за пластического хирурга, предложив поработать управляющей. При встрече, он надругался над девушкой. В июле этого же года преступник таким обманным путем, под вышеупомянутым предлогом надругался еще над двумя девушками.
Из информации Следственного комитета стало известно, что злоумышленник принуждал всех девушек писать расписки свидетельствующие о «добровольном приношении себя ему в собственность». Документ подкреплялся кровавым отпечатком пальца.
На данный момент в наличии следствия есть необходимое количество доказательств с заключением о обвинении задержанного в пяти изнасилованиях, четыре из которых несовершеннолетних девушек.
Автор: Богданова Ярослава