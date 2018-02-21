Самая сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала свои ягодицы на $100 тысяч
Одна из самых сексуальных ведущий прогноза погоды Сол Пезерс решила застраховать свои ягодицы на сумму 100 тысяч долларов. Уроженка Аргентины считает, что именно они принесли ей огромную популярность. В связи с этим ведущая подстраховалась на все случаи жизни, сообщает зарубежное издание Mirror.
Сол Перез считается самой красивой телеведущей в стране. Блондинка работает на канале TyC, на ее аккаунт в социальной сети Instagram подписаны свыше 2,5 миллиона пользователей. Откровенные публикации девушки моментально набирают сотни тысяч отметок «мне нравится» и восторженных комментариев. Прогнозы погоды Сол Перез является настолько популярными, что некоторые мужчины из-за их просмотра опаздывают на работу.
Как призналась ведущая, благодаря интенсивным физическим нагрузкам ей удалось набрать 10 килограммов. Именно тяжелая атлетика и фитнес помогают делать тело более сексуальным.
Сол Перез считается самой красивой телеведущей в стране. Блондинка работает на канале TyC, на ее аккаунт в социальной сети Instagram подписаны свыше 2,5 миллиона пользователей. Откровенные публикации девушки моментально набирают сотни тысяч отметок «мне нравится» и восторженных комментариев. Прогнозы погоды Сол Перез является настолько популярными, что некоторые мужчины из-за их просмотра опаздывают на работу.
Как призналась ведущая, благодаря интенсивным физическим нагрузкам ей удалось набрать 10 килограммов. Именно тяжелая атлетика и фитнес помогают делать тело более сексуальным.
Автор: Валерия Орлова