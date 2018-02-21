Хакеры взломали будущую защиту Far Cry 5
Хакеры нашли несколько изъянов в Denuvo 5.0 и, получив полный доступ к коду, взломали будущую защиту ожидаемой игры Far Cry 5. Процесс может повторить даже простой пользователь.
Новейшая защита Denuvo 5.0 должна была противостоять атакам несколько месяцев, но софт пал через 30 дней. Представители CPY рассказали, что Final Fantasy XII: The Zodiac Age, находившаяся в доступе две недели, стала первой взломанной игрой.
«Нам удалось обнаружить в Denuvo несколько багов и подобрать доступ к коду простейшим набором операций. Имея инструкцию, любой человек сможет стать хакером. Теперь мы планируем обойти защиту игры The Zodiac Age, анонс которой состоялся в начале февраля», - рассказали киберпреступники.
Представители Ubisoft, использующие в своих разработках Denuvo 5.0, ситуацию не прокомментировали.
Ранее хакеры взломали сервера Tesla.
Новейшая защита Denuvo 5.0 должна была противостоять атакам несколько месяцев, но софт пал через 30 дней. Представители CPY рассказали, что Final Fantasy XII: The Zodiac Age, находившаяся в доступе две недели, стала первой взломанной игрой.
«Нам удалось обнаружить в Denuvo несколько багов и подобрать доступ к коду простейшим набором операций. Имея инструкцию, любой человек сможет стать хакером. Теперь мы планируем обойти защиту игры The Zodiac Age, анонс которой состоялся в начале февраля», - рассказали киберпреступники.
Представители Ubisoft, использующие в своих разработках Denuvo 5.0, ситуацию не прокомментировали.
Ранее хакеры взломали сервера Tesla.
Автор: Джанабилова Татьяна П