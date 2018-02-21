Эксперты: Хакеры могут взломать кардиостимуляторы ради шантажа
Эксперты опасаются, что хакеры смогут взломать кардиостимуляторы в целях шантажа. Новое исследование американских ученых касалось оценки безопасности программного обеспечения, используемого соответствующим классом устройств. В большинстве случаев применяется программная часть, созданная в прошлом десятилетии.
Оно уязвимо к хакерскими атаками, а такого рода отрицательные воздействия на указанные устройства способны спровоцировать непоправимые последствия при ухудшении здоровья пациентов. На сегодня отсутствуют какие-либо клинические отчёты, описывающие намеренный либо случайный взлом кардиостимуляторов, однако эксперты опасаются атак хакеров.
Большое число медицинских девайсов применяют программное обеспечение в целях хранения информации и урегулирования функций организма. В частности, контроллеры ритма фиксируют интенсивность сердцебиения и появление аномалии в этом процессе. Когда ритм сердца замедляется, кардиостимуляторы испускают электрические разряды для возвращения к необходимому ритму, сообщает medikforum.ru. Имеются и прочие девайсы, контролирующие доставку медикаментов. К таким относятся инсулиновые насосы, имплантируемые дефибрилляторы, нейростимуляторы и другие. В случае взлома системы, хакеры смогут шантажировать пациентов.
Оно уязвимо к хакерскими атаками, а такого рода отрицательные воздействия на указанные устройства способны спровоцировать непоправимые последствия при ухудшении здоровья пациентов. На сегодня отсутствуют какие-либо клинические отчёты, описывающие намеренный либо случайный взлом кардиостимуляторов, однако эксперты опасаются атак хакеров.
Большое число медицинских девайсов применяют программное обеспечение в целях хранения информации и урегулирования функций организма. В частности, контроллеры ритма фиксируют интенсивность сердцебиения и появление аномалии в этом процессе. Когда ритм сердца замедляется, кардиостимуляторы испускают электрические разряды для возвращения к необходимому ритму, сообщает medikforum.ru. Имеются и прочие девайсы, контролирующие доставку медикаментов. К таким относятся инсулиновые насосы, имплантируемые дефибрилляторы, нейростимуляторы и другие. В случае взлома системы, хакеры смогут шантажировать пациентов.
Автор: Валерий Антонов