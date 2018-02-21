Полиция Перми опровергла информацию, что дети катались с горки на мертвой собаке
В Перми сотрудники полиции завершили проверку по факту того, что в поселке Октябрьский дети катаются с горки на насмерть замерзшей собаке. Выяснилось, что они этого не делали.
Фотография, которая появилась на просторах Сети, является подлинной. Однако сотрудники полиции выяснили, что собаку никто не осквернял. Несовершеннолетний просто подобрал на улице окоченевшее животное и решил забрать с собой, чтобы достойно похоронить.
Сведениями делится телеграмм-канал Mash.
Фотография, которая появилась на просторах Сети, является подлинной. Однако сотрудники полиции выяснили, что собаку никто не осквернял. Несовершеннолетний просто подобрал на улице окоченевшее животное и решил забрать с собой, чтобы достойно похоронить.
Сведениями делится телеграмм-канал Mash.
Автор: Валерия Орлова