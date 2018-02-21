Филиппинский президент посоветовал не использовать презервативы
Родриго Дутерте, филиппинский президент, посоветовал гражданам не использовать презервативы, хотя в стране растет заболеваемость ВИЧ. Глава государства уверен, что секс с барьерной контрацепцией «не приносит желаемого удовольствия». Дутерте провел параллель с конфетой: «Попробуйте ее скушать, не снимая обертки. Так и с презервативами».
По сведениям ВОЗ, на Филиппинах в 2009 году были заражены ВИЧ порядка 10 000 граждан. К 2016 году их число увеличилось в 6 раз – до 60 000. В масштабах государства с населением в 100 млн человек эти цифры довольно небольшие. Однако то, насколько быстро растет количество инфицированных, говорит об эпидемии.
Слова президента вызвали возмущение активистов. «Он, похоже, слишком беспокоится об удовольствии, – считает Риза Хонтиверос, член парламента. – Нет ничего приятного в том, что увеличивается количество случаев подростковой беременности и заболеваемости ВИЧ».
Применение барьерной контрацепции не одобрялось католиками, к которым относится более 80% филиппинцев. Однако в 2012 году Минздрав Филиппин провел реформу отдельных законов и начал призывать к планированию и защищенному сексу, чтобы снизить показатели беременности подростков в стране.
По сведениям ВОЗ, на Филиппинах в 2009 году были заражены ВИЧ порядка 10 000 граждан. К 2016 году их число увеличилось в 6 раз – до 60 000. В масштабах государства с населением в 100 млн человек эти цифры довольно небольшие. Однако то, насколько быстро растет количество инфицированных, говорит об эпидемии.
Слова президента вызвали возмущение активистов. «Он, похоже, слишком беспокоится об удовольствии, – считает Риза Хонтиверос, член парламента. – Нет ничего приятного в том, что увеличивается количество случаев подростковой беременности и заболеваемости ВИЧ».
Применение барьерной контрацепции не одобрялось католиками, к которым относится более 80% филиппинцев. Однако в 2012 году Минздрав Филиппин провел реформу отдельных законов и начал призывать к планированию и защищенному сексу, чтобы снизить показатели беременности подростков в стране.
Автор: Дрокина Татьяна