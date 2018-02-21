На аукционе выставят чек с подписью Стива Джобса
На аукционе Nate D Sanders выставят на продажу чек с подписью основателя компании Apple Стива Джобса. Стоимость лота составляет 20 тысяч долларов.
Организаторы торгов рассказали, что банковский документ Bank of America на 2 тысячи долларов был подписан Джобсом в 1988 году для его девушки Тины Редсе. Они встречались до 1989 года. На чеке указаны имена возлюбленных.
По словам официального биографа бизнесмена, он делал Редсе предложение, но та отказалась.
Организаторы торгов рассказали, что банковский документ Bank of America на 2 тысячи долларов был подписан Джобсом в 1988 году для его девушки Тины Редсе. Они встречались до 1989 года. На чеке указаны имена возлюбленных.
По словам официального биографа бизнесмена, он делал Редсе предложение, но та отказалась.
Автор: Сергей Сидорин