Билл Гейтс снимется в «Теории большого взрыва»
Бывший глава известной компании Microsoft Билл Гейтс должен появиться в эпизоде популярного американского сериала «Теория большого взрыва». Он примет участие в проекте в качестве приглашенной звезды.
Подобная информация была опубликована на официальной странице телесериала в Twitter. Серия с участием миллиардера должна выйти в эфире в следующем месяце. Стоит отметить, что Билла Гейтса уже видели на экранах телевизоров в 2001 году. Он появлялся в снимавшемся тогда сериале «Фрейзер».
Подобная информация была опубликована на официальной странице телесериала в Twitter. Серия с участием миллиардера должна выйти в эфире в следующем месяце. Стоит отметить, что Билла Гейтса уже видели на экранах телевизоров в 2001 году. Он появлялся в снимавшемся тогда сериале «Фрейзер».
Автор: Дрокина Татьяна