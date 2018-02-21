Apple пошагово показала принцип работы камеры на iPhone
Корпорация Apple пошагово показала принцип работы и особенности камеры на iPhone. 30-секундные видеоуроки появились на видеохостинге YouTube.
В первом ролике купертиновцы рассказывают правила редактирования видео, отснятого в замедленном режиме. Пользователям рекомендовали накладывать замедление на готовый материал. Второй мануал учит делать аккуратные кадры при помощи специальной сетки.
Заключительный урок посвящен регулировке экспозиции, контраста и яркости через специальные фильтры, в том числе для черно-белой съемки.
В 2014 году после выхода шестого поколения смартфонов Apple впервые начала демонстрировать возможности iPhone на снимках и роликах, сделанных во время тестовых испытания устройства.
Ранее на видео показали принцип работы домашней кнопки.
В первом ролике купертиновцы рассказывают правила редактирования видео, отснятого в замедленном режиме. Пользователям рекомендовали накладывать замедление на готовый материал. Второй мануал учит делать аккуратные кадры при помощи специальной сетки.
Заключительный урок посвящен регулировке экспозиции, контраста и яркости через специальные фильтры, в том числе для черно-белой съемки.
В 2014 году после выхода шестого поколения смартфонов Apple впервые начала демонстрировать возможности iPhone на снимках и роликах, сделанных во время тестовых испытания устройства.
Ранее на видео показали принцип работы домашней кнопки.
Автор: Джанабилова Татьяна П