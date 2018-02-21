В Ростовской области инопланетяне атаковали электростанцию
Местные жители сообщают, что в Ростовской области инопланетяне атаковали электростанцию. В Сети опубликован ролик с инопланетным кораблем над объектом.
Запись была сделана в поселке Койсуг в районе Батайска. В комментариях под видео пользователи предположили, что представители внеземной цивилизации остановились над линиями электропередач для дозаправки. Другие считают, что инопланетяне изучают Ростовскую область и стратегически важные объекты для подготовки будущего десантирования.
Некоторые пользователи посчитали данное видео фейком и заявили, что ролик может быть смонтирован. Но все же в последнее время эксперты рассказывают об участившихся фактах появления инопланетян в разных местах планеты. С чем может быть связана подобная активность не сообщается.
Запись была сделана в поселке Койсуг в районе Батайска. В комментариях под видео пользователи предположили, что представители внеземной цивилизации остановились над линиями электропередач для дозаправки. Другие считают, что инопланетяне изучают Ростовскую область и стратегически важные объекты для подготовки будущего десантирования.
Некоторые пользователи посчитали данное видео фейком и заявили, что ролик может быть смонтирован. Но все же в последнее время эксперты рассказывают об участившихся фактах появления инопланетян в разных местах планеты. С чем может быть связана подобная активность не сообщается.
Автор: Сергей Сидорин