В Ленобласти член Заксобрания предложил включить секс-роботов в обязательное медстрахование
В Ленобласти предложили добавить секс-роботов в состав обязательного медстрахования. Автор инициативы считает, что это позволит уменьшить количество венерических заболеваний. Член Заксобрания подготовил обращение к губернатору с просьбой одобрить начало пилотного проекта господдержки по созданию роботов для предоставления интимных услуг.
Как считает автора инициативы, нововведение сможет помочь улучшению качества жизни людей, у которых имеются проблемы в личной жизни и вызовет уменьшение количества венерических заболеваний. СМИ сообщают, что двумя неделями ранее депутат выступал с противоположным предложением.
Парламентарий обращался с просьбой приравнять заведения с роботизированными куклами к притонам. Это предложение содержало предложение о вводе уголовной ответственности по факту организации борделей, укомплектованной секс-роботами.
Как считает автора инициативы, нововведение сможет помочь улучшению качества жизни людей, у которых имеются проблемы в личной жизни и вызовет уменьшение количества венерических заболеваний. СМИ сообщают, что двумя неделями ранее депутат выступал с противоположным предложением.
Парламентарий обращался с просьбой приравнять заведения с роботизированными куклами к притонам. Это предложение содержало предложение о вводе уголовной ответственности по факту организации борделей, укомплектованной секс-роботами.
Автор: Валерий Антонов