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В Ленобласти член Заксобрания предложил включить секс-роботов в обязательное медстрахование
В Ленобласти предложили добавить секс-роботов в состав обязательного медстрахования. Автор инициативы считает, что это позволит уменьшить количество венерических заболеваний. Член Заксобрания подготовил обращение к губернатору с просьбой одобрить начало пилотного проекта господдержки по созданию роботов для предоставления интимных услуг.

В Ленобласти член Заксобрания предложил включить секс-роботов в обязательное медстрахование


Как считает автора инициативы, нововведение сможет помочь улучшению качества жизни людей, у которых имеются проблемы в личной жизни и вызовет уменьшение количества венерических заболеваний. СМИ сообщают, что двумя неделями ранее депутат выступал с противоположным предложением.

Парламентарий обращался с просьбой приравнять заведения с роботизированными куклами к притонам. Это предложение содержало предложение о вводе уголовной ответственности по факту организации борделей, укомплектованной секс-роботами.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 15:53
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