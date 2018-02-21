Скоро ЕГЭ будут оценивать при помощи компьютерной системы
Творческую часть ЕГЭ к 2030 году собираются оценивать при помощи новой компьютерной системы. Об этом рассказал Сергей Кравцов, занимающий пост замминистра образования, руководитель службы по надзору в области образования.
«Оценку будут ставить при использовании информационных технологий. Сейчас мы пробуем модель сдачи информатики на ПК и собираемся к 2020 году ввести это в практику», – отметил чиновник.
Также он добавил, что интеллектуальные системы проверки будут применять для оценивания творческой части экзамена. Работать в этом направлении уже начали. В будущем РФ сможет отказаться от бумажного варианта сдачи экзаменов, подытожил Кравцов.
20 февраля в Федерации началась акция по сдаче Единого госэкзамена родителями школьников. Они смогут увидеть процедуру испытания и попытаться сдать экзамены по любым дисциплинам. Участие приняли больше 50 регионов России.
«Оценку будут ставить при использовании информационных технологий. Сейчас мы пробуем модель сдачи информатики на ПК и собираемся к 2020 году ввести это в практику», – отметил чиновник.
Также он добавил, что интеллектуальные системы проверки будут применять для оценивания творческой части экзамена. Работать в этом направлении уже начали. В будущем РФ сможет отказаться от бумажного варианта сдачи экзаменов, подытожил Кравцов.
20 февраля в Федерации началась акция по сдаче Единого госэкзамена родителями школьников. Они смогут увидеть процедуру испытания и попытаться сдать экзамены по любым дисциплинам. Участие приняли больше 50 регионов России.
Автор: Дрокина Татьяна