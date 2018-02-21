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Ученые: Тепло и свечение от камина вызывают болезнь Альцгеймера
Ученые из Леонского университета в Испании доказали опасность каминов, создающих в доме уютную атмосферу. Оказалось, тепло и свечение, исходящие от искусственного прибора, негативно отражаются на здоровье человека.

Ученые: Тепло и свечение от камина вызывают болезнь Альцгеймера


Ученые рассказали, что остатки горящих углей тоже опасны, поэтому при уборке камина человек должен надевать защитную маску, чтобы не вдыхать вредоносные пары, по воздействию сопоставимые с посещением шахты.

Изучив несколько домовладений с каминами, исследователи выяснили, что во время горения вред максимальный. Постепенно выделяемые частицы становятся меньше и при открытом окне удаляются из помещения через три часа. При попадании в организм они могут сократить легочную функцию и вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Профессор Барбара Махер из Университета Ланкастера рассказала: «Открытые очаги горения являются источником наночастиц магнетита, способного попадать в мозг, для которого вещество становится токсином и, возможно, участвует в развитии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера».

Ранее ученые рассказывали об опасности смартфонов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 14:18
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