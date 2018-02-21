Натали Портман очень жалеет о своей поддержке Романа Полански
Известная актриса Натали Портман жалеет, что поддержала французского режиссера Романа Полански, фамилия которого в последние годы фигурирует в теме неоднократных секс-скандалов. Знаменитость взяла на себя ответственность за то, что не подумала два года назад над этим вопросом более углубленно.
Когда Натали Портман ставила свою подпись под петицией, она была уверена, что совершает правильный поступок. Однако сейчас артистка признает, что свершила ошибку. «Со временем наши глаза открываются, и отношение совершенно меняется», - добавила она.
Авторы петиции призывали освободить режиссера Полански, когда сотрудники правоохранительных органов задержали его в Швейцарии. В тот момент он находится вместе с Натали Портман, Анжеликой Хьюстон и Джеком Николсоном. Культурного деятеля обвиняют в нескольких инцидентах сексуальных домогательств, которые якобы произошли в 1970-е годы. По версии следствия, насилие он совершал над детьми.
Когда Натали Портман ставила свою подпись под петицией, она была уверена, что совершает правильный поступок. Однако сейчас артистка признает, что свершила ошибку. «Со временем наши глаза открываются, и отношение совершенно меняется», - добавила она.
Авторы петиции призывали освободить режиссера Полански, когда сотрудники правоохранительных органов задержали его в Швейцарии. В тот момент он находится вместе с Натали Портман, Анжеликой Хьюстон и Джеком Николсоном. Культурного деятеля обвиняют в нескольких инцидентах сексуальных домогательств, которые якобы произошли в 1970-е годы. По версии следствия, насилие он совершал над детьми.
Автор: Валерия Орлова