Альбина Джанабаева расплакалась в эфире телепередачи вспоминая детство
В популярной российской телепередаче «Мой герой» приняла участие экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, поделившись воспоминаниями из юношкства, которые заставили ее расплакаться. Певица рассказала ведущей программы Татьяне Устиновой, что детства как такового у нее не было, ведь мама артистки взвалила на ее детские плечи очень много обязанностей и ответственных дел.
Известно, что Джанабаева - старший ребенок в многодетной семье, поэтому была ответственна за всех детей. Однако, певица считает неправильным лишать кого-то детства и перекладывать на него заботы взрослых. Главное в этом вопросе не причинить вред, ведь родные не всегда правильно воспринимают участие своих детей.
Альбина Джанабаева радуется, что ее дети чувствуют себя счастливыми. Певица также поведала о временах ее участия в трио «ВИА Гра», которые считает одним из счастливых периодов в ее жизни. Ведь после того, как артистка ушла из группы, она еще долго пребывала в депрессивном состоянии боясь, что о ней забудут. Сейчас же Джанабаева играет в театре.
Известно, что Джанабаева - старший ребенок в многодетной семье, поэтому была ответственна за всех детей. Однако, певица считает неправильным лишать кого-то детства и перекладывать на него заботы взрослых. Главное в этом вопросе не причинить вред, ведь родные не всегда правильно воспринимают участие своих детей.
Альбина Джанабаева радуется, что ее дети чувствуют себя счастливыми. Певица также поведала о временах ее участия в трио «ВИА Гра», которые считает одним из счастливых периодов в ее жизни. Ведь после того, как артистка ушла из группы, она еще долго пребывала в депрессивном состоянии боясь, что о ней забудут. Сейчас же Джанабаева играет в театре.
Автор: Богданова Ярослава