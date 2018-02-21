В Саудовской Аравии оштрафованы владельцы верблюдов, которые кололи им ботокс
Власти Саудовской Аравии оштрафовали на 30 тысяч долларов владельцев породистых верблюдов, которые кололи им ботокс. Инъекции вводились участникам конкурса красоты и соответствия породе для улучшения экстерьера. Уколы делались в морду, губы и нос.
На конкурсе животных не только оценивают их стать, форму головы и строение мышц, но и то, принимают ли они участие в скачках и других соревнованиях. Конкурс проходит в пригороде Эр-Рияда с прошлого года. Призовой фонд составляет 57 миллионов долларов. Победителей признают эталонами породы и их стоимость, а также цена потомства возрастают.
На конкурсе животных не только оценивают их стать, форму головы и строение мышц, но и то, принимают ли они участие в скачках и других соревнованиях. Конкурс проходит в пригороде Эр-Рияда с прошлого года. Призовой фонд составляет 57 миллионов долларов. Победителей признают эталонами породы и их стоимость, а также цена потомства возрастают.
Автор: Сергей Сидорин