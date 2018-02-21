Главный психиатр Минздрава предлагает запретить в России агрессивную рекламу автомобилей
Зураб Кекелидзе, главный психиатр Министерства здравоохранения России, считает слишком агрессивную рекламу автомобилей негативной для общества и особенно для автолюбителей. По его мнению, пропагандировать доминирование и превосходство на дорогах не является хорошей идеей.
20 февраля на конференции “Место психиатрии в современном обществе” в Москве, Кекелидзе выделил не сами ситуации на дорогах и их причины, а автомобильную рекламу, часто приводящую к дорожно-транспортным происшествиям. Психиатр считает, что на уровне подсознания каждый хочет превзойти друг друга, а гоночные сюжеты с мощными моторами и скоростными заездами невольно добавляют мозгу такие мысли. Известно, что для продажи автомобиля нужно делать красочную рекламу с элементами экшна, но никто не запрещает снимать такой же материал с применением вставок о безопасном и уважительном вождении и надежности авто, считает психиатр.
Продолжением темы конференции стало предложение специалиста не допускать к вождению лиц не достигших 21-летнего возраста, мотивируя это отсутствием страха смерти у данного возраста водителей. Также было отмечено об использовании слишком агрессивных билбордах автопроизводителей, которое уже доходит до рекламных войн между известными брендами за право получить большую аудиторию поклонников, как например недавний конфликт между Audi и BMW.
Ранее уже эта тема обсуждалась государственными структурами, а особенно представителями ГИБДД, где неоднократно выступали с инициативой о запрете положительным героям кинофильмов нарушать правила дорожного движения. Правда до конкретного законопроекта дело не доходит, в виду сложных юридических обстоятельств и определений.
20 февраля на конференции “Место психиатрии в современном обществе” в Москве, Кекелидзе выделил не сами ситуации на дорогах и их причины, а автомобильную рекламу, часто приводящую к дорожно-транспортным происшествиям. Психиатр считает, что на уровне подсознания каждый хочет превзойти друг друга, а гоночные сюжеты с мощными моторами и скоростными заездами невольно добавляют мозгу такие мысли. Известно, что для продажи автомобиля нужно делать красочную рекламу с элементами экшна, но никто не запрещает снимать такой же материал с применением вставок о безопасном и уважительном вождении и надежности авто, считает психиатр.
Продолжением темы конференции стало предложение специалиста не допускать к вождению лиц не достигших 21-летнего возраста, мотивируя это отсутствием страха смерти у данного возраста водителей. Также было отмечено об использовании слишком агрессивных билбордах автопроизводителей, которое уже доходит до рекламных войн между известными брендами за право получить большую аудиторию поклонников, как например недавний конфликт между Audi и BMW.
Ранее уже эта тема обсуждалась государственными структурами, а особенно представителями ГИБДД, где неоднократно выступали с инициативой о запрете положительным героям кинофильмов нарушать правила дорожного движения. Правда до конкретного законопроекта дело не доходит, в виду сложных юридических обстоятельств и определений.
Автор: Тригуб Сергей