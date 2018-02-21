Госдума утвердила закон об обязательном психологическом отборе призывников
Госдума утвердила закон касательно обязательного прохождения психологического отбора среди призывников. В пояснительной записке к проекту отмечается, что указанные меры преследуют целью достижение максимально качественную комплектацию воинских должностей.
В рамках психологического отбора станет проводиться определение профпригодности призывников. После этого они будут отправляться на подготовку по различным военно-учетным специальностям, военной службе, а также обучению в военно-учебных учреждениях. Специалисты будут заниматься выработкой рекомендаций для проведения отбора и последующего распределения по отдельным должностям.
В рамках психологического отбора станет проводиться определение профпригодности призывников. После этого они будут отправляться на подготовку по различным военно-учетным специальностям, военной службе, а также обучению в военно-учебных учреждениях. Специалисты будут заниматься выработкой рекомендаций для проведения отбора и последующего распределения по отдельным должностям.
Автор: Валерий Антонов