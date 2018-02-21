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NASA планирует перезагрузить и продолжить эксплуатацию вышедшего из строя спутника
Специалисты NASA приступили к тестированию спутника IMAGE, который после четырех лет работы на орбите вышел из строя и считался пропавшим. Однако космический аппарат был случайно обнаружен в космосе астрономом-любителем из Канады, сообщившем о находке в национальное агенство США по аэронавтике и исследованию космического пространства. К изумлению ученых, обнаруженный спутник находится в работоспособном состоянии.

NASA планирует перезагрузить и продолжить эксплуатацию вышедшего из строя спутника


IMAGE - искусственный спутник Земли, запущенный в 2000 году для изучения магнитосферы планеты, проработал на орбите четыре года. Эксплуатационный срок летательного аппарата составлял два года, однако он смог проработать до конца 2004 года, когда с ним прервалась связь. Спутник посчитали непригодным к использованию и не уделяли внимания его дальнейшему существованию, посчитав, что аппарат в конце концов сгорит в земной атмосфере. Однако канадский астроном-любитель несколько недель назад обнаружил спутник IMAGE, о чем сообщил в NASA. Специалисты с удивлением констатировали, что летательный аппарат функционирует и пригоден для дальнейшего использования.

Как сообщили в NASA, сейчас сотрудники космического агенства пытаются перегрузить программное обеспечение спутника и утверждают, что на его восстановление понадобится немного времени. Главной задачей сейчас остается диагностика всех систем летательного аппарата, чтобы понять, сможет ли он еще принести пользу науке и какую именно информацию сможет передавать на Землю.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 17:32
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