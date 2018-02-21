В мебельном цеху в Махачкале произошёл хлопок газа
В Махачкале в мебельном цеху, который находится на улице Султанова, произошел хлопок газа. По информации сотрудников ГУ МЧС по республике, в результате инцидента пострадал один человек.
Взрыв газовоздушной смеси произошел на первом этаже предприятия «Мебель-класс». Пострадавший был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи. После взрыва возгорание не произошло.
Более подробная информация о ЧП не сообщается.
Взрыв газовоздушной смеси произошел на первом этаже предприятия «Мебель-класс». Пострадавший был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи. После взрыва возгорание не произошло.
Более подробная информация о ЧП не сообщается.
Автор: Валерия Орлова