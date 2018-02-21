Apple ведет переговоры о закупке кобальта напрямую у добытчиков
Американская компания Apple ведет переговоры о закупке кобальта непосредственно у добывающей компании. Этот материал нужен для производства батарей.
Apple впервые начала переговоры о том, чтобы покупать кобальт напрямую у компаний, его добывающих. Производитель гаджетов хочет купить несколько сотен тысяч тонн материала.
Пока не уточняется, с кем именно идут переговоры. Известно лишь, что консультации ведутся на протяжении года, и нет гарантии, что они окончатся успешно.
Кобальт необходим компании для производства батарей для своих девайсов. Четверть добываемого в мире металла используется в создании гаджетов. Прямые поставки дадут возможность обеспечить непрерывное снабжение материалом на фоне роста спроса на него.
Стоимость металла за последние 1,5 года выросла в 3 раза из-за опасений, что предложение не справится с растущим спросом после того, как производители электромобилей тоже начали использовать кобальт. К борьбе за поставки подключились концерны BMW и Volkswagen, которые собираются развивать эту отрасль. Причем тогда, как для батареи смартфона необходимо порядка 8 граммов кобальта, для электромобиля нужно не менее килограмма.
Основной поставщик материала на рынок – Республика Конго, на нее приходится около 60% добычи. Несколько лет назад с ДРК пыталась работать и Apple, но после доклада об использовании труда детей на рудниках предпочла отказаться от сотрудничества.
Apple впервые начала переговоры о том, чтобы покупать кобальт напрямую у компаний, его добывающих. Производитель гаджетов хочет купить несколько сотен тысяч тонн материала.
Пока не уточняется, с кем именно идут переговоры. Известно лишь, что консультации ведутся на протяжении года, и нет гарантии, что они окончатся успешно.
Кобальт необходим компании для производства батарей для своих девайсов. Четверть добываемого в мире металла используется в создании гаджетов. Прямые поставки дадут возможность обеспечить непрерывное снабжение материалом на фоне роста спроса на него.
Стоимость металла за последние 1,5 года выросла в 3 раза из-за опасений, что предложение не справится с растущим спросом после того, как производители электромобилей тоже начали использовать кобальт. К борьбе за поставки подключились концерны BMW и Volkswagen, которые собираются развивать эту отрасль. Причем тогда, как для батареи смартфона необходимо порядка 8 граммов кобальта, для электромобиля нужно не менее килограмма.
Основной поставщик материала на рынок – Республика Конго, на нее приходится около 60% добычи. Несколько лет назад с ДРК пыталась работать и Apple, но после доклада об использовании труда детей на рудниках предпочла отказаться от сотрудничества.
Автор: Дрокина Татьяна