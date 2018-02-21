Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018
exclusive / Спорт

Российские лыжники Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте
Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали вторыми в классическом командном спринте, уступив «золото» Норвегии. Третье место на пьедестале заняла Франция. За время ОИ-2018 в Пхенчхане сборная РФ взяла шесть призовых мест.

Российские лыжники Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте


В полуфинале за «золото» боролись 14 команд, в том числе КНР, Турция и Автралия, для которых лыжный спорт считается нетипичным. Выход в финал судьи определили по времени, по которому Россия уверенно обошла Финляндию (на 2,57), ФРГ (1,71), Швецию (0,15).

Спицов бежал 1400-метровый круг, чередуясь с Большуновым. Сначала спортсмены шли с разницей в три секунды, но к четвертому кругу вперед вырвался Йоханнес Клэбо (Норвегия). Большунов стал отставать, но на последних метрах обошел конкурентов и пришел вторым.

Ранее «бронзу» завоевал российский фристайлист.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 14:32
Читайте также
«Ингосстрах» открыла продажу полисов КАСКО через
В шотландском Абердиншире откроют отель с пивом в
Лебедев обвинил Дурова в отсутствии чувства
Екатеринбуржец отсудил 144 тыс. рублей за
Правительство Китая попросило граждан
Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из
СМИ: Россиянам разрешат пройти под своим флагом
Американский священник назвал селфи грехом
Жителей Алтайского края просят оставаться дома
Эксперты назвали народные приметы о солнечном гало
В МЧС предупредили воронежцев об аномальных
В Индонезии подросток «снес» 18 яиц за два года
Добавление комментария
Последние новости
22.02, 03:30 Голосовой помощник Cortana на Android получил новые
22.02, 03:00 Появилась первая информация о российской версии нового
22.02, 02:30 Маникюр Кайли Дженнер шокировал её подписчиков в
22.02, 02:00 «Ингосстрах» открыла продажу полисов КАСКО через интернет
22.02, 01:30 Меган Фокс рассказала суровую правду о Голливуде
22.02, 01:00 SpaceX перенесла запуск испанского спутника из-за
22.02, 00:30 В шотландском Абердиншире откроют отель с пивом в кранах
22.02, 00:00 В Instagram Direct появится функция самоудаления фото и
21.02, 23:45 Лебедев обвинил Дурова в отсутствии чувства прекрасного
21.02, 23:30 Екатеринбуржец отсудил 144 тыс. рублей за вздувшийся
21.02, 23:15 Против супруги Аршавина завели дело в Казахстане по
21.02, 23:00 ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в январе возглавил
21.02, 22:43 Психолог Дмитрия Марьянова рассказала о его личном
21.02, 22:43 Звезду "Маргоши" Марию Берсневу не узнали без макияжа
21.02, 22:30 Правительство Китая попросило граждан воздержаться от
21.02, 22:15 Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и
21.02, 22:00 СМИ: Россиянам разрешат пройти под своим флагом на
21.02, 21:42 Дроп-тест флагманов iPhone X и Samsung Galaxy S8 попал
21.02, 21:30 Американский священник назвал селфи грехом
21.02, 21:30 Жителей Алтайского края просят оставаться дома из-за