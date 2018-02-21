Российские лыжники Спицов и Большунов стали вторыми в командном спринте
Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали вторыми в классическом командном спринте, уступив «золото» Норвегии. Третье место на пьедестале заняла Франция. За время ОИ-2018 в Пхенчхане сборная РФ взяла шесть призовых мест.
В полуфинале за «золото» боролись 14 команд, в том числе КНР, Турция и Автралия, для которых лыжный спорт считается нетипичным. Выход в финал судьи определили по времени, по которому Россия уверенно обошла Финляндию (на 2,57), ФРГ (1,71), Швецию (0,15).
Спицов бежал 1400-метровый круг, чередуясь с Большуновым. Сначала спортсмены шли с разницей в три секунды, но к четвертому кругу вперед вырвался Йоханнес Клэбо (Норвегия). Большунов стал отставать, но на последних метрах обошел конкурентов и пришел вторым.
Ранее «бронзу» завоевал российский фристайлист.
В полуфинале за «золото» боролись 14 команд, в том числе КНР, Турция и Автралия, для которых лыжный спорт считается нетипичным. Выход в финал судьи определили по времени, по которому Россия уверенно обошла Финляндию (на 2,57), ФРГ (1,71), Швецию (0,15).
Спицов бежал 1400-метровый круг, чередуясь с Большуновым. Сначала спортсмены шли с разницей в три секунды, но к четвертому кругу вперед вырвался Йоханнес Клэбо (Норвегия). Большунов стал отставать, но на последних метрах обошел конкурентов и пришел вторым.
Ранее «бронзу» завоевал российский фристайлист.
Автор: Джанабилова Татьяна П