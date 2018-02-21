В Уфе мигрант без прав работал водителем маршрутки
В Уфе сотрудники городского ДПС задержали мигранта, который работал водителем маршрутки, но по факту не имел прав на управление транспортным средством. По информации портала ToDay News Ufa, его водительское удостоверение было поддельным.
Сотрудники ДПС задержали мигранта на Сипайловской улице во вторник, 20 февраля. В момент инцидента он находился за рулем автобуса парки Peugeot, в салоне которого пребывали пять пассажиров. Водителем являлся 20-летний уроженец Кыргызстана.
В ходе проведения дальнейшей проверки стражи порядка узнали, что в 2013 году мужчину лишили водительских прав за то, что он находится за рулем транспортного средство под воздействием спиртных напитков. В течение пяти лет нарушитель мигрант не сдавал водительское удостоверение. По факту случившегося составлен протокол в соответствии со статьей 12.7 КоАП РФ.
Сотрудники ДПС задержали мигранта на Сипайловской улице во вторник, 20 февраля. В момент инцидента он находился за рулем автобуса парки Peugeot, в салоне которого пребывали пять пассажиров. Водителем являлся 20-летний уроженец Кыргызстана.
В ходе проведения дальнейшей проверки стражи порядка узнали, что в 2013 году мужчину лишили водительских прав за то, что он находится за рулем транспортного средство под воздействием спиртных напитков. В течение пяти лет нарушитель мигрант не сдавал водительское удостоверение. По факту случившегося составлен протокол в соответствии со статьей 12.7 КоАП РФ.
Автор: Валерия Орлова